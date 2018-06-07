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Ночью произошло обострение на Донбасском фронте

07.06.2018 08:00
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Ночью произошло обострение на Донбасском фронте

Сегодня, в течение ночи 7 июня, имела признаки обострения ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Луганщине.

По данным пресс-центра ООС, оккупанты 5 раз открывали сегодня огонь из 120-мм и 82-мм минометов вблизи населенных пунктов Крымское и Новотошковское.

"Ситуация контролируется Объединенными силами. Потерь наших войск за текущие сутки нет", - уверяют в пресс-центре.

Напомним, что 6 июня погибли и были ранены воины ОС.



Теги: Донбасс, обстрелы, фронт, оккупанты, ООС
 
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