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Ночью произошло обострение на Донбасском фронте
07.06.2018 08:00
Сегодня, в течение ночи 7 июня, имела признаки обострения ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Луганщине.
По данным пресс-центра ООС, оккупанты 5 раз открывали сегодня огонь из 120-мм и 82-мм минометов вблизи населенных пунктов Крымское и Новотошковское.
"Ситуация контролируется Объединенными силами. Потерь наших войск за текущие сутки нет", - уверяют в пресс-центре.
Напомним, что 6 июня погибли и были ранены воины ОС.
Теги: Донбасс, обстрелы, фронт, оккупанты, ООС
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