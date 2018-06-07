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Архив - Луганская область

Сообщник оккупантов Донбасса получил 8 лет лишения свободы

07.06.2018 21:00
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Сообщник оккупантов Донбасса получил 8 лет лишения свободы

По материалам СБУ Лисичанский городской суд (подконтрольная часть Луганской области) приговорил к восьми годам лишения свободы сообщника пророссийских террористов. Находясь на подконтрольной правительству территории Луганщины, он собирал информацию по заданию так называемой "МГБ ЛНР".

Сотрудники контрразведки СБУ совместно с прокуратурой разоблачили и задержали злоумышленника в апреле текущего года в Лисичанске при выемке носителя информации из специально оборудованной тайника.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017 года злоумышленник, выполняя задание своего куратора из "МГБ", собирал информацию о расположении украинских блокпостов и военной техники ВСУ, фиксировал номера и марки автомобилей сотрудников правоохранительных органов для осуществления диверсий и подрывов.

Во время досудебного расследования правонарушитель признал свою вину и дал показания относительно преступной деятельности своего "куратора".

Сотрудники СБУ установили личность "оперативного уполномоченного МГБ ЛНР". Ему заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник объявлен в розыск.



Теги: Донбасс, суд, терроризм, СБУ, ЛНР
 
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