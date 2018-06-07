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В "ЛНР" похвастали яйцами
07.06.2018 21:20
Представители ОРЛО (отдельные районы Луганской области - неподконтрольная Украине территория) уверяют, что у них резко выросло производство яиц.
"По оперативным данным районных управлений (отделов) агропромышленного развития в агроформированиях республики, за пять месяцев 2018 года производство яиц увеличилось на 26 процентов к уровню минувшего года, молока – на восемь процентов и мяса – на три процента", - уточнили в фейковом "министерстве сельского хозяйства и продовольствия ЛНР" фейковой же "республики".
Теги: Донбасс, Луганская область, ЛНР, яйца
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