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В ОРЛО авто влетело в отбойник
07.06.2018 12:00
В п. Юрьевка, Лутугинского р-на (неподконтрольная часть Луганской области – т.н. "ЛНР" или ОРЛО) водитель л/а "Daewoo Lanos" не справился с управлением и совершил столкновение с отбойником.
В результате ДТП пострадал водитель 1986 г.р. В состоянии средней степени тяжести он госпитализирован в центральную горбольницу Алчевска.
Теги: Донбасс, авто, ДТП, ОРЛО
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