В Голубивке перед маршруткой взорвалась мина. Есть жертвы

08.06.2018 07:43

Во временно оккупированной Горлубивке (ранее Кировск Луганской области – ред.) перед маршруткой взорвалась мина. В результате ранен водитель. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

В соцсетях местные жители Голубивки (ранее Кировск) сообщают, что сегодня в дневное время перед маршруткой взорвалась мина. В результате осколками боеприпаса ранен водитель. Кроме того, по неподтвержденным данным ранены ещё 6 человек. Оккупационные «власти ЛНР» инцидент пока никак не «комментируют». Вот что пишут жители Голубивкии в соцсетях:

«Сегодня маршрутка попала под раздачу в голубивке...»,

«А что именно? Авария или обстрел?»,

«Вроде как мина перед ней упала»,

«Жертвы есть? Фотографии самой маршрутки не выкладывали ещё?»,

«От боеприпаса вроде только водитель ранен...»,

«#Голубовка, маршрутка попала под обстрел, 6 раненых (требует подтверждения) #орло».