Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В Голубивке перед маршруткой взорвалась мина. Есть жертвы

08.06.2018 07:43
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Голубивке перед маршруткой взорвалась мина. Есть жертвы

Во временно оккупированной Горлубивке (ранее Кировск Луганской области – ред.) перед маршруткой взорвалась мина. В результате ранен водитель. Вот что узнали «Ведомости Донбасса». 

В соцсетях местные жители Голубивки (ранее Кировск) сообщают, что сегодня в дневное время перед маршруткой взорвалась мина. В результате осколками боеприпаса ранен водитель. Кроме того, по неподтвержденным данным ранены ещё 6 человек. Оккупационные «власти ЛНР» инцидент пока никак не «комментируют». Вот что пишут жители Голубивкии в соцсетях:

«Сегодня маршрутка попала под раздачу в голубивке...»,
«А что именно? Авария или обстрел?»,
«Вроде как мина перед ней упала»,
«Жертвы есть? Фотографии самой маршрутки не выкладывали ещё?»,
«От боеприпаса вроде только водитель ранен...»,
«#Голубовка, маршрутка попала под обстрел, 6 раненых (требует подтверждения) #орло».



Теги: Донбасс, ранение, взрыв, Луганская область, мина, оккупация, ЛНР, соцсети
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх