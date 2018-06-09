Неподконтрольный Донбасс: в СММ ОБСЕ рассказали о вагонах, цистернах и изгнании

09.06.2018 15:30

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 8 июня), наблюдатели посетили две сортировочные станции в районах Луганщины, которые не контролируются правительством.



На железнодорожной станции "Красная Могила" в н. п. Вознесеновка (быв. Червонопартизанск, 65 км к юго-востоку от Луганска) команда СММ видела около 60 грузовых вагонов с надписью "уголь".



В Вознесеновке же, расположенной возле границы с Российской Федерацией, двое членов вооруженных формирований сказали патрулю Миссии покинуть этот район.



На железнодорожной станции в н. п. Ровеньки (неподконтрольный правительству, 54 км к югу от Луганска) команда Миссии видела ориентировочно 40 очевидно пустых открытых грузовых вагонов и 6 вагонов-цистерн, на некоторых из которых были названия различных нефтегазовых компаний.