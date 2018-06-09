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Неподконтрольный Донбасс: в СММ ОБСЕ рассказали о вагонах, цистернах и изгнании
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 8 июня), наблюдатели посетили две сортировочные станции в районах Луганщины, которые не контролируются правительством.
На железнодорожной станции "Красная Могила" в н. п. Вознесеновка (быв. Червонопартизанск, 65 км к юго-востоку от Луганска) команда СММ видела около 60 грузовых вагонов с надписью "уголь".
В Вознесеновке же, расположенной возле границы с Российской Федерацией, двое членов вооруженных формирований сказали патрулю Миссии покинуть этот район.
На железнодорожной станции в н. п. Ровеньки (неподконтрольный правительству, 54 км к югу от Луганска) команда Миссии видела ориентировочно 40 очевидно пустых открытых грузовых вагонов и 6 вагонов-цистерн, на некоторых из которых были названия различных нефтегазовых компаний.
Теги: Донбасс, цистерна, вагон, оккупанты, СММ ОБСЕ
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