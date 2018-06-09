Неспокойный Донбасс: у Кадиевки зафиксированы взрывы и очереди

09.06.2018 13:00

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 8 июня), в Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом. При этом зафиксировано примерно 40 взрывов (против около 50 соответственно).



Вечером 6 и ночью 7 июня в н. п. Кадиевка (быв. Стаханов, неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска) наблюдатели слышали 8 взрывов, оцененных как разрывы снарядов в 8–15 км к западу, 9 взрывов неопределенного происхождения в 8–15 км к западо-северо-западу и 8 взрывов, оцененных как выстрелы из артиллерии в 2–4 км к северу, а также очереди из крупнокалиберного пулемета в 8–15 км к западу и западо-северо-западу.



Днем 7 июня, находясь возле участка разведения в районе Станицы Луганской, команда СММ слышала очереди из крупнокалиберного пулемета в 3-4 км к западу (по оценке, за пределами участка разведения сил и средств).