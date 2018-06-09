Расстрел автобуса в "ЛНР": новые подробности

09.06.2018 07:30

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 8 июня) уточнялиа сообщения в СМИ о пассажирах автобуса, получивших ранения 7 июня вследствие минометного обстрела в районе н.п. Голубовское (т.н. "ЛНР" - оккупированная часть Луганщины).



Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 8 июня), в юго-восточной части н. п. Голубовское (неподконтрольный правительству, 51 км к западу от Луганска) наблюдатели видели белый автобус на 14 мест с треснувшим ветровым стеклом и шестью пробоинами (по 2 см) в капоте, а также 25 пробоин (по 2 см) в двери, разбитые окна и проколотые шины — все с пассажирской стороны.



На полу в салоне автобуса команда СММ видела кровь и битое стекло. Разбитое стекло также было на проезжей части в 2–3 м к юго-востоку от автобуса.



Вскоре после того как наблюдатели завершили процесс фиксации, автобус отбуксировали с места происшествия. 8 июня члены вооруженных формирований в н. п. Голубовка (быв. Кировск, неподконтрольный правительству, 51 км к западу от Луганска) сообщили, что пять женщин и двое мужчин получили ранения в автобусе 7 июня примерно в 10:30.



Медперсонал больницы в Голубовке сообщил наблюдателям, что 7 июня в больницу доставили пять женщин и двух мужчин с осколочными ранениями и порезами (от стекла), а также добавили, что впоследствии четырех женщин и одного мужчины выписали из больницы.



Напомним, что известный украинский волонтер Роман Доник сообщил: рейсовый автобус рядом с селом Голубовским был обстрелян случайно. Террористы целились в сам населенный пункт, но промазали.



