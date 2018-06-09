В "ЛНР" зафиксировано массовое недовольство

09.06.2018 13:20

Местные жители н.п.Ровеньки оккупированной части Луганской области (т.н. "ЛНР") высказывают массовое недовольство новшествами в медицинской сфере.



Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", речь идет об обязательном прохождением медицинского осмотра перед официальным трудоустройством. "При этом медосмотр платный - стоимость эквивалентна 800 грн.", - отмечают в ИС.