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В ОРЛО водолазы нашли тело
09.06.2018 09:26
За истекшие сутки, 8 июня, в ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория, т.н. "ЛНР") произошло 3 чрезвычайных происшествия.
Как сообщают местные "спасатели", 2 из ЧП связаны с обнаружением подозрительных предметов в г. Луганске. После обследования подозрительных предметов сотрудниками "полиции" взрывоопасных предметов не выявлено.
А в Антрацитовском районе водолазами "МЧС" из водоема извлечено тело мужчины 1976 г.р. Обстоятельства происшествия выясняются.
Теги: Донбасс, водолаз, оккупация, ЛНР, ОРЛО
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