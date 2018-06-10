Донбасский фронт: Золотое из места разведения сил и средств превращается в крепость

10.06.2018 13:40

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 9 июня), в местах развода сил и средств на Донбассе наблюдается неспокойная обстановка.



Поздно вечером 7 и ночью 8 июня камера СММ в Золотом зафиксировала (в хронологической последовательности) 5 выпущенных вверх снарядов и 6 взрывов неопределенного происхождения — все в 8–14 км к востоко-северо-востоку и востоку (по оценке, за пределами участка разведения сил и средств).



7 июня на участке разведения в районе Золотого в жилом районе на юго-восточной окраине н. п. Катериновка (подконтрольный правительству, 64 км к западу от Луганска) беспилотный летательный мини-аппарат (БПЛА) СММ обнаружил траншеи (уже ранее зафиксированные в апреле), военные позиции и боевую машину пехоты (БМП-2), а также недавно удлиненную траншею, вырытую несколько дней назад, примерно в 150 м к югу от северного края участка разведения. В тот же день на восточном крае участка разведения мини-БПЛА СММ впервые обнаружил недавно вырытую траншею (по оценке, она была вырыта в период времени между 25 апреля и 29 мая 2018 года), а также бронетранспортер (БТР‑70) приблизительно в 100–200 м к северу от участка разведения.



Ночью 8 июня, находясь неподалеку от Станицы Луганской, команда СММ слышала 35 выстрелов из крупнокалиберного пулемета в 5–6 км к югу (по оценке, за пределами участка разведения).



Патрулируя возле участка разведения в районе Петровского, Миссия констатировала там спокойную обстановку.



Напомним, что участками разведения сил и средств, согласно рамочному решению Трехсторонней контактной группы минских переговорщиков по Донбассу от 21 сентября 2016 года, являются н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска, там развести стороны конфликта не удалось), н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска, развод произведен) и н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка, развод произведен).