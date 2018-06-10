- Донбасский фронт: Золотое из места разведения сил и средств превращается в крепость13:40
- Донбасс спасли от взрывного кошмара13:20
- Операция Объединенных сил на Донбассе: появилась полная сводка обстрелов и потерь за минувшие сутки12:43
- Донбасский фронт: сегодня обстреляны позиции ОС у четырех населенных пунктов12:35
- Война на Донбассе: появилась новая карта "горячих точек" из зоны ООС12:29
- Политолог заявил, что Трамп и Путин хотят "впихнуть" Донбасс обратно в Украину на кремлевских условиях12:00
- Луганщина под ударом: названы "горячие точки"11:40
- Конфликт на Донбассе: Путин увидел заинтересованность Порошенко11:00
- Нужные воры и жалкое прозябание: Тымчук рассказал о ситуации в ОРДЛО10:00
- В ОРЛО травятся грибами09:41
Донбасский фронт: Золотое из места разведения сил и средств превращается в крепость
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 9 июня), в местах развода сил и средств на Донбассе наблюдается неспокойная обстановка.
Поздно вечером 7 и ночью 8 июня камера СММ в Золотом зафиксировала (в хронологической последовательности) 5 выпущенных вверх снарядов и 6 взрывов неопределенного происхождения — все в 8–14 км к востоко-северо-востоку и востоку (по оценке, за пределами участка разведения сил и средств).
7 июня на участке разведения в районе Золотого в жилом районе на юго-восточной окраине н. п. Катериновка (подконтрольный правительству, 64 км к западу от Луганска) беспилотный летательный мини-аппарат (БПЛА) СММ обнаружил траншеи (уже ранее зафиксированные в апреле), военные позиции и боевую машину пехоты (БМП-2), а также недавно удлиненную траншею, вырытую несколько дней назад, примерно в 150 м к югу от северного края участка разведения. В тот же день на восточном крае участка разведения мини-БПЛА СММ впервые обнаружил недавно вырытую траншею (по оценке, она была вырыта в период времени между 25 апреля и 29 мая 2018 года), а также бронетранспортер (БТР‑70) приблизительно в 100–200 м к северу от участка разведения.
Ночью 8 июня, находясь неподалеку от Станицы Луганской, команда СММ слышала 35 выстрелов из крупнокалиберного пулемета в 5–6 км к югу (по оценке, за пределами участка разведения).
Патрулируя возле участка разведения в районе Петровского, Миссия констатировала там спокойную обстановку.
Напомним, что участками разведения сил и средств, согласно рамочному решению Трехсторонней контактной группы минских переговорщиков по Донбассу от 21 сентября 2016 года, являются н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска, там развести стороны конфликта не удалось), н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска, развод произведен) и н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка, развод произведен).
Теги: Донбасс, разведение, обстрелы, Золотое, СММ ОБСЕ
- В результате обстрела Золотого поврежден водовод
- Из-за обстрелов боевиков пока невозможно разведение сторон в Станице Луганской
- Обстрелы на Донетчине: данные от Донбасс SOS
- Жилой квартал Марьинки попал под обстрел боевиков
- Осколки попали в двух женщин Донетчины
- В Марьинке из-за танкового обстрела разрушены дома мирных жителей (ФОТО)
- Аброськин о Захарченко: Этот подонок должен остаться с бурятами и соратниками, и пусть они сожрут друг друга14:00
- Донбасский фронт: Золотое из места разведения сил и средств превращается в крепость13:40
- Донбасс спасли от взрывного кошмара13:20
- В "ДНР" балуется мобильная связь13:00
- Операция Объединенных сил на Донбассе: появилась полная сводка обстрелов и потерь за минувшие сутки12:43
- Донбасский фронт: сегодня обстреляны позиции ОС у четырех населенных пунктов12:35
- Война на Донбассе: появилась новая карта "горячих точек" из зоны ООС12:29
- В Мариуполе прошел необычный фестиваль12:20
- Политолог заявил, что Трамп и Путин хотят "впихнуть" Донбасс обратно в Украину на кремлевских условиях12:00
- Луганщина под ударом: названы "горячие точки"11:40
- Аброськин о Захарченко: Этот подонок должен остаться с бурятами и соратниками, и пусть они сожрут друг друга14:00
- Донбасский фронт: Золотое из места разведения сил и средств превращается в крепость13:40
- Донбасс спасли от взрывного кошмара13:20
- В "ДНР" балуется мобильная связь13:00
- Операция Объединенных сил на Донбассе: появилась полная сводка обстрелов и потерь за минувшие сутки12:43
- Донбасский фронт: сегодня обстреляны позиции ОС у четырех населенных пунктов12:35
- Война на Донбассе: появилась новая карта "горячих точек" из зоны ООС12:29
- В Мариуполе прошел необычный фестиваль12:20
- Политолог заявил, что Трамп и Путин хотят "впихнуть" Донбасс обратно в Украину на кремлевских условиях12:00
- Луганщина под ударом: названы "горячие точки"11:40
- Как избавиться от изжоги навсегда: 3 лучших способа помочь себе22:02
- Право отказа от коммунальной услуги: опубликован законопроект20:41
- Товар с душком: какие продукты в магазинах чаще всего оказываются просроченными20:13
- Что скрывается за предложением Авакова о «полицейской операции» на Донбассе?19:56
- Война на Донбассе: почему Украине нужно быть в повышенной готовности19:11
- Субсидии-2018: разные адреса – доходы умножаем на два16:25
- «Ми просто звикли до цього»,— мешканці прифронтових Мар’їнки та Красногорівки про сусідство з лінією розмежування15:45
- Дорогая оккупация: в оккупированном Донбассе сильно и внезапно подорожали продукты15:27
- Люди, которые воздерживаются от алкоголя, болеют чаще алкоголиков14:49
- «Минск-3»: Даешь конфликту на Донбассе – ядерный статус!14:23
- Новости из ОРДО: преемника "Моторолы" после страшной аварии лечит врач из Тернополя
- В ОРДЛО прорвались нужные авто
- Один из поселков в зоне ООС почти окружен
- Появились хорошие новости от "Донбасс SOS" для ВПЛ и жителей временно оккупированных территорий
- Тука пояснил, чего нельзя делать с Донбассом
- КПВВ: соцсети сообщают о проблемах на въезд в подконтрольную часть Донбасса
- Аксенов и Захарченко "собирают чемоданы": в Москве подтвердили "зачистку" главарей Крыма и Донбасса
- На КПВВ «Майорское» паника – «объявляют красную зону»
- Никто никуда не отходил: волонтер прокомментировал "оставление" ВСУ двух поселков у Горловки
- Почему Кремль хочет заменить главаря ДНР