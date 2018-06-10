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Архив - Луганская область

Луганщина под ударом: названы "горячие точки"

10.06.2018 11:40
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Луганщина под ударом: названы "горячие точки"

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 9 июня), в Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, включая 74 взрыва, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано примерно 45 взрывов.

Так, в ночь с 7 на 8 июня, находясь на восточной окраине н. п. Северодонецк (подконтрольный правительству, 75 км к северо-западу от Луганска) примерно 15 минут, команда СММ слышала 30 взрывов, оцененных как выстрелы из артиллерии в 10–15 км к юго-востоку.

8 июня в н. п. Кадиевка (быв. Стаханов, неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска) наблюдатели слышали 22 взрыва, оцененные как выстрелы из артиллерии, и 12 взрывов неопределенного происхождения — все в 4–10 км к северу.

Напомним, что 9 июня на Донбасском фронте зафиксировали три десятка обстрелов и обоюдные потери.



Теги: Донбасс, Луганская область, обстрелы, СММ ОБСЕ
 
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