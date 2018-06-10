Минируют подступы к Попасной

10.06.2018 17:30

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине зафиксировали наличие новых мин на Донбассе.



Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 9 июня), 7 июня БПЛА наблюдателей среднего радиуса действия снова обнаружил не менее 85 противотанковых мин (ТМ-62), установленных в поле к югу от дороги, в 1,6 км к востоку от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска).



Ранее сообщалось, что инженерно-саперные подразделения Вооруженных Сил Украины с начала боевых действий на востоке проверили более 3895,29 гектаров территорий и обезвредили более 198 000 взрывоопасных предметов.