Собака помогла выявить на одном из донбасских пунктов пропуска наркосодержащие препараты

10.06.2018 09:12

В ходе реализации оперативной информации, пограничники Лисичанского отряда и работники фискальной службы, действуя в составе Объединенных сил на Донбассе, в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" обнаружили наркосодержащие таблетки.



Вчера от оперативных сотрудников Донецко-Луганского регионального управления военнослужащим отдела "Станично-Луганское-2" поступила информация о возможном перемещении жительницей Луганской области наркотиков через линию соприкосновения.



Гражданка, которая наиболее подходила под описание оперативников, как раз находилась в общем потоке и ожидала прохождения контрольных операций. Направлялась она на временно оккупированную территорию Луганской области.



Пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы предложили украинке пройти в помещение для проведения осмотра, к которому привлекли и служебную собаку. Во время проверки вещей гражданки, общая обзорная группа запрещенных к перемещению через линию соприкосновения предметов и веществ не обнаружила. Однако пес, специально натренированный на выявление наркотических веществ, среагировал на саму женщину. 60 таблеток "Метадона" гражданка скрыла в белье.



Таблетки установленным порядком изъяты представителями Государственной фискальной службы. Правонарушительницу передали представителям Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий, сообщает сайт ГПСУ.



Ранее была опубликована суточная сводка пересечения донбасской линии разграничения.



Также стало известно, что происходило сегодня утром на донбасских КПВВ.