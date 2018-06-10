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Архив - Луганская область

В ОРЛО травятся грибами

10.06.2018 09:41
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В ОРЛО травятся грибами

На неподконтрольной украинской власти части Луганщины (ОРЛО - отдельные районы Луганской области, т.н. "ЛНР") мужчина вчера отравился грибами.

От дежурной скорой медицинской помощи поступила информация о госпитализации в отделение реанимации ЦГБ г .Брянка мужчины 1987 г.р. с диагнозом: отравление дикорастущими грибами.

Вчера в 16.14 пострадавший был госпитализирован в Луганскую клиническую больницу.



Теги: Донбасс, отравление, грибы, ОРЛО
 
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