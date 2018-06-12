Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Боевик неудачно попытался покинуть ОРЛО

12.06.2018 10:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевик неудачно попытался покинуть ОРЛО

Правоохранители выяснили, что житель Станицы Луганской в 2015 году состоял в рядах незаконного вооруженного формирования "Народная милиция ЛНР".

В контрольном пункте въезда-выезда Станица Луганская на линии разграничения 10 июня задержали боевика террористической организации ЛНР, направлявшегося с временно оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает news.liga.net.

Отмечается, что 30-летний житель Станицы Луганской пытался попасть на свободную территорию Украины в общем потоке гражданских лиц.

По данным правоохранителей, в течение 2015 года мужчина состоял в рядах незаконного вооруженного формирования "Народная милиция ЛНР". Сам задержанный утверждал, что в боевых действиях против сил АТО он не участвовал.

Для выяснения обстоятельств пограничники передали гражданина полицейским.



Теги: Донбасс, полиция, пограничники, боевик, задержание, ЛНР, АТО, Станица Луганская, КПВВ, ГПСУ, ОРЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх