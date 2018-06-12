Боевик неудачно попытался покинуть ОРЛО

12.06.2018 10:40

Правоохранители выяснили, что житель Станицы Луганской в 2015 году состоял в рядах незаконного вооруженного формирования "Народная милиция ЛНР".

В контрольном пункте въезда-выезда Станица Луганская на линии разграничения 10 июня задержали боевика террористической организации ЛНР, направлявшегося с временно оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает news.liga.net.

Отмечается, что 30-летний житель Станицы Луганской пытался попасть на свободную территорию Украины в общем потоке гражданских лиц.

По данным правоохранителей, в течение 2015 года мужчина состоял в рядах незаконного вооруженного формирования "Народная милиция ЛНР". Сам задержанный утверждал, что в боевых действиях против сил АТО он не участвовал.

Для выяснения обстоятельств пограничники передали гражданина полицейским.