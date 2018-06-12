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Боевик неудачно попытался покинуть ОРЛО
Правоохранители выяснили, что житель Станицы Луганской в 2015 году состоял в рядах незаконного вооруженного формирования "Народная милиция ЛНР".
В контрольном пункте въезда-выезда Станица Луганская на линии разграничения 10 июня задержали боевика террористической организации ЛНР, направлявшегося с временно оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает news.liga.net.
Отмечается, что 30-летний житель Станицы Луганской пытался попасть на свободную территорию Украины в общем потоке гражданских лиц.
По данным правоохранителей, в течение 2015 года мужчина состоял в рядах незаконного вооруженного формирования "Народная милиция ЛНР". Сам задержанный утверждал, что в боевых действиях против сил АТО он не участвовал.
Для выяснения обстоятельств пограничники передали гражданина полицейским.
Теги: Донбасс, полиция, пограничники, боевик, задержание, ЛНР, АТО, Станица Луганская, КПВВ, ГПСУ, ОРЛО
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