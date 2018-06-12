Миссия ОБСЕ обнаружила места скопления танков боевиков

12.06.2018 12:18

Пророссийские наемники подтягивают военную технику в районе временно оккупированого Лутугино. Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 126 танков во временно оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает интернет-издание liga.net.

"За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружений в неподконтрольных правительству районах БПЛА СММ дальнего радиуса действия выявил 34 танка (двадцать четыре Т-72 и десять Т-64) примерно в 3,5 км к юго-востоку от Тернового (57 км к востоку от Донецка, - ред.), 11 танков (Т-72) на расстоянии около трех километров к западу от Мануйловки (65 км к востоку от Донецка)", - отметили в пресс-службе.

По данным ОБСЕ, 12 буксируемых гаубиц (Д-30), восемь самоходных гаубиц (2С1) и 12 танков (Т-64) находились ориентировочно в шести километрах к юго-востоку от Миусинска, 22 танка (тринадцать Т-64, семь T-72 и два неустановленного типа) возле Круглика (31 км к юго-западу от Луганска), шесть буксируемых гаубиц (Д-30) и восемь самоходных гаубиц (2С1) возле Успенки (23 км к юго-западу от Луганска).

Также 16 танков (десять Т-64 и шесть неустановленного типа), пять зенитно-ракетных комплексов (9К35) и 8 минометов (2Б11 Сани, 120 мм) были расположены к юго-востоку от Бугаевки, 10 танков (Т-72) в районе Шимшиновки, шесть противотанковых пушек (неустановленного типа), 12 буксируемых гаубиц (Д-30), девять самоходных гаубиц (2С1), 21 танк (одиннадцать Т-64 и десять T-72), 15 минометов (2Б11) и около 55 боевых машин пехоты (сорок пять БМП-1 и десять БМП-2) рядом с Мирным (28 км к юго-западу от Луганска).

Источники уточнили, что террористы подтягивают военную технику в районе временно оккупированого Лутугино.

31 мая 2018 года беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал почти 100 танков боевиков недалеко от временно оккупированного Луганска.