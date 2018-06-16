Из «ЛНР» в РФ выезжают странные «скорые»

16.06.2018 10:13

С временно оккупированных территорий Луганской области в РФ выезжают автомобили скорой помощи. Из наблюдений известно, что такие «скорые» предназначены для «не рядовых» наемников из РФ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 13 июня 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«6 июня в 05:58 автомобиль скорой помощи с табличкой «ЛНР» прибыл на Донецкий пункт пропуска из Украины и проехал в Российскую Федерацию. Во время проезда патруль СММ ОБСЕ не мог наблюдать, был ли пациент на борту или нет.

9 июня 09.00 в Донецкий БПК из Украины прибыл белый микроавтобус с красным крестом и табличкой «ЛНР». В 09.40 он проехал в Российскую Федерацию. Во время процедур таможенного контроля патруль мог наблюдать только водителя на борту».