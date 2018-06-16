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Архив - Луганская область

Из «ЛНР» в РФ выезжают странные «скорые»

16.06.2018 10:13
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Из «ЛНР» в РФ выезжают странные «скорые»

С временно оккупированных территорий Луганской области в РФ выезжают автомобили скорой помощи. Из наблюдений известно, что такие «скорые» предназначены для «не рядовых» наемников из РФ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 13 июня 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«6 июня в 05:58 автомобиль скорой помощи с табличкой «ЛНР» прибыл на Донецкий пункт пропуска из Украины и проехал в Российскую Федерацию. Во время проезда патруль СММ ОБСЕ не мог наблюдать, был ли пациент на борту или нет.
9 июня 09.00 в Донецкий БПК из Украины прибыл белый микроавтобус с красным крестом и табличкой «ЛНР». В 09.40 он проехал в Российскую Федерацию. Во время процедур таможенного контроля патруль мог наблюдать только водителя на борту».



Теги: Донбасс, Российская Федерация, скорая помощь, ЛНР
 
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