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"Обратитесь на русском лично к Пасечнику или начнутся обстрелы" - "ЛНР" не дает строить КППВ под Луганском
Стороны не могут уладить конфликт, так как отказываются идти на прямой контакт. Местом очередного преткновения украинского правительства и "чиновников" непризнанной "ДНР" стал пропускной пункт на "Станице Луганской".
Как сообщает замруководителя Луганской ВГА Юрий Клименко, боевики препятствуют строительным работам на контрольно-пропускном пункте. Они угрожают открыть огонь, если рабочие начнут строительство, сообщает "Диалог.UA". Террористы требуют, чтобы Клименко обратился лично к главарю "ЛНР" Пасечнику на русском языке, и только после его разрешения допустят украинских строителей к работе. Если разрешения не будет, террористы начнут обстрел. Клименко же контактировать с боевиками отказывается, и говорит о том, что будет общаться только с переговорной группой. Отметим, что Луганская ВГА намерена построить на КППВ "Станица Луганская" санузлы, пункт обогрева, медсанчасть и расширить сам пункт пропуска. Все делается для того, чтобы сделать ожидание более комфортным, а километровые очереди уменьшить или избавиться от них и вовсе
Теги: Донбасс, Луганск, ЛНР, КПВВ
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