Боевики ОРЛО провели соревнования на руинах Луганского аэропорта

19.06.2018 16:19

В оккупированном Луганске боевики «МВД» ЛНР устроили соревнования на руинах Луганского аэропорта.

Отмечается, что боевики провели на взлетной полосе соревнования по драг-рейсингу, сообщает donpress.com.

Напомним, в 2014 году с 8 апреля по 1 сентября шли бои за установление контроля над аэродромом в Луганске.

Тогда оккупанты разрушили аэропорт артиллерией. Оборону аэропорта держали 300−400 украинских десантников, без артиллерии.