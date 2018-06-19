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В «МГБ ЛНР» заявили о предотвращении, «организованного Украиной теракта»
Боевики «МГБ ЛНР» заявили об обезвреживании взрывного устройство на автотрассе Луганск — Алчевск в районе оккупированной Михайловки, пишет ДонПресс.
«Заместитель министра государственной безопасности ЛНР» Александр Басов отметил: «Сотрудники МГБ ЛНР сегодня обезвредили самодельное взрывное устройство, установленное украинской диверсионно-разведывательной группой для ликвидации на автотрассе Луганск — Алчевск в районе Михайловки автобуса с судьями Украинского народного трибунала по расследованию военных преступлений режима Порошенко».
По его словам, закамуфлированное под похоронный венок взрывное устройство состояло из противопехотной мины МОН-50 и механизма взрывания. Боевики уточнили, что взрывное устройство должно было быть приведено в действие при помощи мобильного телефона.
Теги: Донбасс, теракт, ЛНР, боевики
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