- На Луганщине появится социальный дом20:15
- Боевики «ЛНР» открыто, угрожая оружием, грабят мирных жителей18:55
- Оккупационные «власти ЛНР» вводят «закон о воинской службе» и «призыв»17:02
- В крупных городах ОРДЛО проведут антиукраинские митинги16:41
- В зоне проведения ООС переоборудовали четыре блокпоста15:31
- Бывший боевик открыл СБУ важную информацию о российских войсках во "втором эшелоне" "ЛНР”14:52
- На Донбассе гремят артобстрелы: боевики "Л/ДНР" активизировались вблизи Авдеевки, Золотого и Широкино09:58
- Новым главой Донецкой области станет уроженец России09:41
- Порошенко рассказал, когда проведут выборы в ОРДЛО09:12
- Оккупанты РФ разжигают ситуацию на Донбассе: за сутки пострадало сразу трое защитников Украины08:53
Боевики «ЛНР» открыто, угрожая оружием, грабят мирных жителей
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области открыто, в светлое время суток, с угрозой применения оружия, грабят мирных жителей.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Жители временно оккупированного Луганска задаются вопросом «вернулся «2014»??? или он и «не уходил???», т.к. в последнее время вернулись безнаказанные грабежи мирных граждан в светлое время суток боевиками «ЛНР». При этом людям угрожают оружием и отбирают у них ценности или денежные средства.
Вот что рассказали жители временно оккупированного Луганскав соцсетях:
«Олег Самойлов, житель Луганска, как всегда, ехал за рулем рабочей Газели по привычному маршруту, однако, около 19-00 на дороге с. Красная Поляна – г. Лутугино, в районе с. Ново-Булаховка, ему преградил дорогу какой-то хрен на Ниве без номеров. Из машины вышел персонаж в камуфлированной форме расцветки «пиксель» и маске-балаклаве черного цвета на голове, в руках «служивый» держал пистолет, который направил в лобовое стекло Газели, явно демонстрируя серьезность намерений.
В дальнейшем, вытянув водилу из Газельки, под угрозой пистолета забрал у него выручку в сумме 70000 рублей РФ, после чего скрылся на своей «Ниве», бежевого цвета. Безусловно сработал по плану, а не внезапно. Тяжесть поиска таких преступников усложняется тем обстоятельством, что через пару километров бандит снимает балаклаву, вешает на Ниву военные номера, в кармане удостоверение военнослужащего НМ ЛНР и спокойно едет через все блок-посты к себе на «передок», а там — ищи — свищи...».
Теги: Донбасс, Луганск, оружие, угроза, оккупация, ЛНР, соцсети, грабеж, РФ
- Захарченко взорвал Сеть заявлением о Донбассе на встрече с главой "ЛНР": видео насмешило соцсети
- Боевики напуганы танковым прорывом ВСУ на Донбассе: волонтер Доник сообщил об экстренных мерах "ЛНР"
- Сразу "хочется работать": в сети показали зарплаты врачей в оккупированном Луганске
- В сеть выложили фото могил боевиков на Луганском кладбище
- Министра-сепаратиста отправили в Луганске "на подвал" за то, что много крал (ВИДЕО)
- В Луганске Захарченко заявил об объединении с "ЛНР": стало известно, что боевики хотят доказать Украине
- На Луганщине появится социальный дом20:15
- В Горловке оккупационные «власти ДНР» собрались проводить «командно-штабные учения»19:46
- «Все очень убого»: жители ОРДО оценили «ДонМак» в Седово19:24
- Боевики «ЛНР» открыто, угрожая оружием, грабят мирных жителей18:55
- В оккупированном Снежном местный житель открыл огонь по прохожему18:34
- Оккупационные «власти ЛНР» вводят «закон о воинской службе» и «призыв»17:02
- В крупных городах ОРДЛО проведут антиукраинские митинги16:41
- «Мэр» Горловки выдает раненных боевиков «ДНР» за мирных жителей16:22
- В Горловке дворников оставили без зарплаты15:38
- В зоне проведения ООС переоборудовали четыре блокпоста15:31
- На Луганщине появится социальный дом20:15
- В Горловке оккупационные «власти ДНР» собрались проводить «командно-штабные учения»19:46
- «Все очень убого»: жители ОРДО оценили «ДонМак» в Седово19:24
- Боевики «ЛНР» открыто, угрожая оружием, грабят мирных жителей18:55
- В оккупированном Снежном местный житель открыл огонь по прохожему18:34
- Оккупационные «власти ЛНР» вводят «закон о воинской службе» и «призыв»17:02
- В крупных городах ОРДЛО проведут антиукраинские митинги16:41
- «Мэр» Горловки выдает раненных боевиков «ДНР» за мирных жителей16:22
- Почему пенсии в Украине могут исчезнуть через 30 лет: что делать, когда привычная система рухнет, - Казарин15:53
- В Горловке дворников оставили без зарплаты15:38
- Медики рассказали, как оказывать первую помощь при контакте с борщевиком22:32
- Прирожденные лидеры: эти знаки Зодиака способны перевернуть мир22:15
- Что можно вылечить пивом: проверенные народные рецепты20:30
- День летнего солнцестояния: что нужно сделать19:20
- Ученые объяснили, почему вредно долго спать17:30
- Медики рассказали, как лечить простуду летом14:15
- Врачи рассказали, кому полезно есть шелковицу12:48
- Что нельзя хранить дома: 12 запретов фэн-шуй08:22
- Связь группы крови и характера: важнейший момент22:13
- Какой вид онкологии передается по наследству21:37
- Дончане предположили, почему оккупационные «власти ДНР» запрещают показывать курс в «обменниках»
- Стало известно, кому из жителей «ДНР» не поднимут пенсии с 1 июля
- Исчез «говорящая голова ДНР» Эдуард Басурин
- В Донецке крупная проблема: сторонники "ДНР" сильно разочарованы и сделали откровенное признание
- "Как русские танки под Горловкой", - заявление комментатора РФ на футболе в прямом эфире росТВ "взорвало" Сеть
- Стало известно сколько «наварили» главари «ДНР» на пенсиях. Сумма впечатляет
- "Похоже, мы на пороге большого "шу**ра": Захарченко всеми силами пытается скрыть крах "ДНР"", - дончанка
- ВСУ окружили Желобок: боевики судорожно выстраивают линию обороны
- "Перегородки нет, лез через встречную очередь", - соцсети ругают "ДНР" за коридор-клетку на КПП "Майорск"
- Существуют основания: Тымчук озвучил громкое заявление об уходе Путина с Донбасса