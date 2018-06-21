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На Луганщине появится социальный дом
В селе Боброво (входит в Северодонецкий городской совет, Луганская обл.) откроют социальный дом для детей-сирот с временно неподконтрольных украинской власти территорий. В нем смогут бесплатно жить 12 человек. Проект инициировала благотворительная организация «Каритас Северодонецк». Жителей дома будут обучать новым профессиям с дальнейшим трудоустройством.
Сейчас в этом доме 3 спальни, кухня-столовая, гостиная, и пространство для досуга на мансардном этаже.
Сергей Лень – выпускник этого года. В его паспорте прописка в неподконтрольном городе Хрустальный. «Хочу переселиться сюда и помогать людям, которые здесь живут старенькие. Поливать им огород, траву покосить и прочее», – поделился он.
С жителями социального дома будут работать психологи, бизнес-тренеры, юристы. «Это не полное государственное содержание, это менторская и наставническая поддержка, чтобы каждый молодой человек имел возможность стать успешным в нашем государстве», – сообщил заместитель директора БФ «Каритас Северодонецк» Сергей Зуев.
Проект поддержали также местные предприниматели. За собственные деньги обещают научить и трудоустроить молодых людей. Людмила Сорока – одна из них. Женщина держит 20 коз и минисыроварню. Говорит, в селе не хватает рабочих рук. «Ждем детей, ждем помощников. У нас на них большие надежды, потому что средний возраст в деревне – 70 лет. И привлекать бабушек на какие-то работы уже нет смысла», – говорит она.
«Мы сейчас выходим на новый уровень. Зарегистрировали торговую марку и начали работать со всей Украиной. Нам очень нужны люди для того, чтобы расширяться. Потому что мы с дочерью не успеваем. Мы ждем на первое время хотя бы двух девочек, а потом будем еще расширяться», – добавляет предприниматель Ирина Паруна.
По информации БФ на странице в Facebook, этот жилой дом является пострадавшим в результате боевых действий на востоке Украины и по состоянию на 25 мая 2018 года не пригоден для проживания. «Жилой дом будет использоваться как "Социальный домик" для детей сирот и детей, лишенных родительской опеки и лиц из их числа, которые заканчивают обучение в ПТУ, ВПУ, техникумах, лицеях, институтах, университетах и т.д. и не имеют своего жилья. Будет предоставлено место жительство тем, кому после окончания учебного заведения некуда идти и негде переночевать», – отмечают в организации.
По словам Сергея Зуева, в прошлом году на подконтрольной территории Луганской области было 40 выпускников-сирот. В этом году их – 16. Представители благотворительного фонда свяжутся с каждым. Ремонт дома планируют завершить к зиме.
Источник Донецкие новости.
Теги: Донбасс, дети, Луганская область, социальное жилье
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