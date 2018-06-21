Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Оккупационные «власти ЛНР» вводят «закон о воинской службе» и «призыв»

21.06.2018 17:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оккупационные «власти ЛНР» вводят «закон о воинской службе» и «призыв»

Оккупационные «власти ЛНР» приняли «закон» «О воинской обязанности и военной службе». Уже с 24 июня могут начать «призыв». Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Оккупационные «власти ЛНР» приняли «закон» «О воинской обязанности и военной службе», который предусматривает «воинский учет, обязательную подготовку к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе».

Вступает закон в силу «через десять дней после его официального опубликования». Подписан «Исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики Л.И. Пасечник г. Луганск 14 июня 2018 года № 241-I», т.е. в 24 июня 2018 года в «ЛНР» могут объявить «воинский призыв».



Теги: Донбасс, закон, призыв, оккупация, ЛНР, Пасечник, военные учения
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх