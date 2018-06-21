- Оккупационные «власти ЛНР» вводят «закон о воинской службе» и «призыв»17:02
- В крупных городах ОРДЛО проведут антиукраинские митинги16:41
- В зоне проведения ООС переоборудовали четыре блокпоста15:31
- Бывший боевик открыл СБУ важную информацию о российских войсках во "втором эшелоне" "ЛНР”14:52
- На Донбассе гремят артобстрелы: боевики "Л/ДНР" активизировались вблизи Авдеевки, Золотого и Широкино09:58
- Новым главой Донецкой области станет уроженец России09:41
- Порошенко рассказал, когда проведут выборы в ОРДЛО09:12
- Оккупанты РФ разжигают ситуацию на Донбассе: за сутки пострадало сразу трое защитников Украины08:53
- ВСУ создали 2-километровую полосу обеспечения "под носом" у "ЛНР": российские СМИ нервничают08:18
- Стало известно сколько «наварили» главари «ДНР» на пенсиях. Сумма впечатляет08:11
Оккупационные «власти ЛНР» вводят «закон о воинской службе» и «призыв»
Оккупационные «власти ЛНР» приняли «закон» «О воинской обязанности и военной службе». Уже с 24 июня могут начать «призыв». Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Оккупационные «власти ЛНР» приняли «закон» «О воинской обязанности и военной службе», который предусматривает «воинский учет, обязательную подготовку к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе».
Вступает закон в силу «через десять дней после его официального опубликования». Подписан «Исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики Л.И. Пасечник г. Луганск 14 июня 2018 года № 241-I», т.е. в 24 июня 2018 года в «ЛНР» могут объявить «воинский призыв».
Теги: Донбасс, закон, призыв, оккупация, ЛНР, Пасечник, военные учения
- Захарченко взорвал Сеть заявлением о Донбассе на встрече с главой "ЛНР": видео насмешило соцсети
- Многие люди на оккупированном Донбассе ждут Украину - волонтер
- В Луганске боевики задерживают людей за призывы к борьбе с оккупантами
- В Луганске Захарченко заявил об объединении с "ЛНР": стало известно, что боевики хотят доказать Украине
- Украина начинает реализацию плана деоккупации Донбасса - министр
- Оккупированный Донбасс: рабочих и бывших пленных отправляют воевать
- Оккупационные «власти ЛНР» вводят «закон о воинской службе» и «призыв»17:02
- В крупных городах ОРДЛО проведут антиукраинские митинги16:41
- «Мэр» Горловки выдает раненных боевиков «ДНР» за мирных жителей16:22
- В Горловке дворников оставили без зарплаты15:38
- В зоне проведения ООС переоборудовали четыре блокпоста15:31
- Боевики «ДНР» минируют Донецк15:13
- Бывший боевик открыл СБУ важную информацию о российских войсках во "втором эшелоне" "ЛНР”14:52
- В Горловке увеличилось количество нищих, просящих милостыню14:30
- "Забыл вынуть пистолет", мощный взрыв на АЗС под Киевом из-за небрежного клиента. ВИДЕО14:11
- Выяснилось, почему возле обменников Донецка нет указателей курса валют13:08
- Оккупационные «власти ЛНР» вводят «закон о воинской службе» и «призыв»17:02
- В крупных городах ОРДЛО проведут антиукраинские митинги16:41
- «Мэр» Горловки выдает раненных боевиков «ДНР» за мирных жителей16:22
- Почему пенсии в Украине могут исчезнуть через 30 лет: что делать, когда привычная система рухнет, - Казарин15:53
- В Горловке дворников оставили без зарплаты15:38
- В зоне проведения ООС переоборудовали четыре блокпоста15:31
- Боевики «ДНР» минируют Донецк15:13
- Роналду установил исторический рекорд15:05
- Бывший боевик открыл СБУ важную информацию о российских войсках во "втором эшелоне" "ЛНР”14:52
- В Горловке увеличилось количество нищих, просящих милостыню14:30
- Медики рассказали, как оказывать первую помощь при контакте с борщевиком22:32
- Прирожденные лидеры: эти знаки Зодиака способны перевернуть мир22:15
- Что можно вылечить пивом: проверенные народные рецепты20:30
- День летнего солнцестояния: что нужно сделать19:20
- Ученые объяснили, почему вредно долго спать17:30
- Медики рассказали, как лечить простуду летом14:15
- Врачи рассказали, кому полезно есть шелковицу12:48
- Что нельзя хранить дома: 12 запретов фэн-шуй08:22
- Связь группы крови и характера: важнейший момент22:13
- Какой вид онкологии передается по наследству21:37
- Дончане предположили, почему оккупационные «власти ДНР» запрещают показывать курс в «обменниках»
- Стало известно, кому из жителей «ДНР» не поднимут пенсии с 1 июля
- В Донецке крупная проблема: сторонники "ДНР" сильно разочарованы и сделали откровенное признание
- "Как русские танки под Горловкой", - заявление комментатора РФ на футболе в прямом эфире росТВ "взорвало" Сеть
- Исчез «говорящая голова ДНР» Эдуард Басурин
- "Похоже, мы на пороге большого "шу**ра": Захарченко всеми силами пытается скрыть крах "ДНР"", - дончанка
- ВСУ окружили Желобок: боевики судорожно выстраивают линию обороны
- "Перегородки нет, лез через встречную очередь", - соцсети ругают "ДНР" за коридор-клетку на КПП "Майорск"
- Существуют основания: Тымчук озвучил громкое заявление об уходе Путина с Донбасса
- Стало известно сколько «наварили» главари «ДНР» на пенсиях. Сумма впечатляет