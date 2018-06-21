ВСУ создали 2-километровую полосу обеспечения "под носом" у "ЛНР": российские СМИ нервничают

21.06.2018 08:18

Бойцы операции объединенных сил Украины создали "линию обеспечения" глубиной в 2 км в непосредственной близости с террористической "ЛНР". О создании "линии обеспечения" на Луганщине отчиталась в Facebook пресс-служба штаба ООС, передает "Диалог.UA".

Бойцам Вооруженных сил Украины всего за 2 недели удалось создать у оккупированных террористами "ЛНР" территорий так называемую "линию обеспечения" на первом оборонном рубеже.

Это 2-километровая территория вдоль линии фронта, которая делает невозможным внезапное нападение оккупационных войск РФ, ведение ими разведки, а также развертывание на этой территории позиций и огневых точек противника.

Примечательно, что оккупант активно пытался воспрепятствовать этому нововведению ООС. Несмотря на систематические обстрелы, атаки и штурмы, бойцам ВСУ все же удалось создать "линию обеспечения", заняв и обустроив там позиции боевой охраны.

Примечательно, что "линия обеспечения" ВСУ вызвала небывалый интерес у кремлевских СМИ. По всей видимости, такая мера здорово "насолила" оккупанту.