Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Боевики "ЛНР" изгнали патрули СММ ОБСЕ

23.06.2018 19:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики "ЛНР" изгнали патрули СММ ОБСЕ

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине столкнулись с новыми случаями препятствия в выполнении мандата СММ. Мешали им работать боевики т.н. "ЛНР".

"Вооруженный член вооруженных формирований отказал патрулю Миссии в доступе к постоянному месту хранения отведенного тяжелого вооружения в неподконтрольном правительству районе Луганской области. В четырех случаях члены вооруженных формирований отказывали патрулям Миссии в доступе к объектам военного типа в Луганске", - сообщается в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном вечером 22 июня.



Теги: Донбасс, ЛНР, боевики, оккупанты, СММ ОБСЕ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх