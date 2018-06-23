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Архив - Луганская область

На Луганщине изъяли более 150 взрывоопасных предметов

23.06.2018 16:50
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На Луганщине изъяли более 150 взрывоопасных предметов

За прошедшие сутки, 22 июня, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 0,9 га территории подконтрольной части Луганской области.

Работы проводились в Станично-Луганском, Попаснянском и Новоайдарском районах. Было обнаружено и изъято 152 единицы взрывоопасных предметов, а именно: 62 артиллерийских снаряда, 2 минометные мины, 12 ручных гранат, 1 инженерный боеприпас, 5 подрывников, 70 единиц других взрывоопасных предметов и 91 единицу патронов.



Спасатели напоминают: разминированием, обезвреживанием или уничтожением взрывоопасных предметов занимаются только подготовленные специалисты-саперы, допущенные к этому виду работ.

При обнаружении взрывоопасного устройства:

- немедленно сообщите в дежурные службы органов внутренних дел и ГСЧС;
- не подходите к предмету, не прикасайтесь и не передвигайте его, не допускайте к находке других людей;
- прекратить все виды работ в районе обнаружения взрывоопасного предмета;
- не пользуйтесь средствами радиосвязи, мобильных телефонов (они могут спровоцировать взрыв;
- дождитесь прибытия специалистов, укажите место находки и сообщите время ее обнаружения.



Теги: Донбасс, мины, взрывоопасные предметы, саперы, пиротехники
 
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