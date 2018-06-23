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Пропагандисты "ЛНР" продолжают использовать пленных как рупор своих идей
Представители созданного РФ на оккупированной части Луганщины квазиобразования "ЛНР" в очередной раз использовали двух военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ для своих целей.
Ранее т.н. "Народная милиция ЛНР" заявили, что 26 мая задержала двух военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ (Юрий Евтушок и Яков Веремейчик) когда они пытались перейти через "серую зону".
Пленников уже использовали пропагандисты оккупантов. Сейчас начался новый виток.
Представитель "ЛНР" в гуманитарной подгруппе Контактной группы минских переговорщиков, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными "ЛНР" Ольга Кобцева заявила, что удерживаемым в Луганске бойцам ВСУ дали возможность пообщаться по телефону с близкими по телефону.
Евтушок и Веремейчик, действуя по сценарию пропагандистов "ЛНР", сообщили, что их родные сейчас борются за то, чтобы с них на Украине сняли обвинения в дезертирстве. Они также заверили, что содержатся в нормальных условиях и их здоровью ничто не угрожает.
При этом оккупанты Донбасса упорно не допускают к десяткам пленников представителей международных организаций. Даже Международный Комитет Красного Креста. А значит, им есть, что скрывать.
Теги: Донбасс, Луганск, плен, ЛНР, оккупанты
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