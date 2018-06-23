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Архив - Луганская область

Россиянин прибыл командовать на Луганщину

23.06.2018 21:40
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Россиянин прибыл командовать на Луганщину

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, продолжается ротация российских кадровых военнослужащих на командных должностях соединений и частей оккупационных 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейских корпусов ВС РФ.

"В частности, на временно оккупированную территорию Луганской области прибыл российский офицер для дальнейшего прохождения службы в должности командира одной из мотострелковых бригад российских оккупационных войск", - сообщает ГУР.



Теги: Россия, Донбасс, разведка, ЛНР, оккупанты
 
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