- Нравы "ЛНР": бывший "депутат" обманул девушку и обокрал пенсионерку13:25
- Глава МИД Литвы увидел горькую правду донбасского пункта пропуска13:10
- Донецкое направление пережило 20 обстрелов, Луганское - 712:43
- Сегодня на Донбассе получили ранения два воина Объединенных сил12:35
- Карта с фронта: стали известны горячие точки Донбасса12:29
- Огромное количество военной техники замечено по обе стороны линии разграничения12:10
- Страшное ДТП произошло на Донбассе: один человек погиб, трое - в больнице11:55
- Пропагандисты "ЛНР" продолжают использовать пленных как рупор своих идей11:40
- Донбасский фронт: Объединенные силы заявили, что их больше, чем оккупантов11:07
- В Луганске на месте пожара нашли труп10:40
Страшное ДТП произошло на Донбассе: один человек погиб, трое - в больнице
В Лисичанске (подконтрольная правительству Украины часть Луганской области) вечером 22 июня произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие.
22 июня в 22:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о ДТП по адресу: г.. Лисичанск, ул. Октябрьская. Прибыв на место происшествия, спасатели немедленно начали доставать из разбитого легкового автомобиля трех граждан. Применив гидравлический инструмент и разрезав двери автомобиля, бойцы аварийно-спасательного отряда достали тело водителя. Всех пострадавших передали работникам скорой медицинской помощи.
Как выяснилось, водитель автомобиля "ВАЗ-2112" не справился с управлением на повороте и совершил левое боковое столкновение с опорой линии электропередач. В результате столкновения, водитель авто погиб.
Пострадавшие пассажиры автомобиля были направлены в ЦГБ им. Титова г. Лисичанск. Двое находятся в реанимационном отделении.
Теги: Донбасс, Лисичанск, ДТП, погибли
- Жуть: в Лисичанске военный тягач врезался в блокпост, есть жертвы
- Последствия страшного ДТП. "Мы были одержимы одной целью: поставить студенток на ноги"
- В Донецкой области легковушка столкнулась с лошадью
- Спасатели достали двух человек из изуродованного авто
- В Мариуполе "Рено" и "Жигули" не поделили дорогу
- В отношении Луческу заведено уголовное дело. Ахметов летит в Бухарест
- Нравы "ЛНР": бывший "депутат" обманул девушку и обокрал пенсионерку13:25
- Глава МИД Литвы увидел горькую правду донбасского пункта пропуска13:10
- На Донбассе разоблачили "подпольщиков"13:00
- Донецкое направление пережило 20 обстрелов, Луганское - 712:43
- Сегодня на Донбассе получили ранения два воина Объединенных сил12:35
- Карта с фронта: стали известны горячие точки Донбасса12:29
- Огромное количество военной техники замечено по обе стороны линии разграничения12:10
- Страшное ДТП произошло на Донбассе: один человек погиб, трое - в больнице11:55
- Пропагандисты "ЛНР" продолжают использовать пленных как рупор своих идей11:40
- Соцсети сообщили хорошие новости с донбасских пунктов пропуска11:23
- Нравы "ЛНР": бывший "депутат" обманул девушку и обокрал пенсионерку13:25
- Глава МИД Литвы увидел горькую правду донбасского пункта пропуска13:10
- На Донбассе разоблачили "подпольщиков"13:00
- Донецкое направление пережило 20 обстрелов, Луганское - 712:43
- Сегодня на Донбассе получили ранения два воина Объединенных сил12:35
- Карта с фронта: стали известны горячие точки Донбасса12:29
- Огромное количество военной техники замечено по обе стороны линии разграничения12:10
- Страшное ДТП произошло на Донбассе: один человек погиб, трое - в больнице11:55
- Пропагандисты "ЛНР" продолжают использовать пленных как рупор своих идей11:40
- Соцсети сообщили хорошие новости с донбасских пунктов пропуска11:23
- Эти продукты помогут утолить жажду22:37
- Врачи советуют не есть эти продукты в жару20:00
- Ученые объяснили, почему на работе нужно пить кофе18:42
- Медики рассказали, как правильно охладиться в жару18:30
- В день летнего солнцестояния пьем из хрусталя и загадываем желания18:12
- Диетологи объяснили, когда вино полезно для фигуры15:30
- Украинцев массово атакуют змеи, многие в реанимации: как защититься и что нужно знать14:49
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу09:15
- Им просто нет равных: 5 самых мудрых женщин по знаку зодиака08:20
- Учёные установили безопасную дозу алкоголя08:01
- Исчез «говорящая голова ДНР» Эдуард Басурин
- Стало известно, кому из жителей «ДНР» не поднимут пенсии с 1 июля
- Стало известно сколько «наварили» главари «ДНР» на пенсиях. Сумма впечатляет
- Что нельзя хранить дома: 12 запретов фэн-шуй
- Захарченко заявил, что в "ДНР" запустили все крупные предприятия и "повторили Дебальцево". ВИДЕО
- Выяснилось, почему возле обменников Донецка нет указателей курса валют
- ВСУ окружили Желобок: боевики судорожно выстраивают линию обороны
- Разгром "ДНР" на Светлодарской дуге: Мысягин рассказал о большом количестве подбитой бронетехники
- Тарута рассказал историю «полной сдачи Донбасса»
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу