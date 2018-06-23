Страшное ДТП произошло на Донбассе: один человек погиб, трое - в больнице

23.06.2018 11:55

В Лисичанске (подконтрольная правительству Украины часть Луганской области) вечером 22 июня произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие.



22 июня в 22:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о ДТП по адресу: г.. Лисичанск, ул. Октябрьская. Прибыв на место происшествия, спасатели немедленно начали доставать из разбитого легкового автомобиля трех граждан. Применив гидравлический инструмент и разрезав двери автомобиля, бойцы аварийно-спасательного отряда достали тело водителя. Всех пострадавших передали работникам скорой медицинской помощи.



Как выяснилось, водитель автомобиля "ВАЗ-2112" не справился с управлением на повороте и совершил левое боковое столкновение с опорой линии электропередач. В результате столкновения, водитель авто погиб.



Пострадавшие пассажиры автомобиля были направлены в ЦГБ им. Титова г. Лисичанск. Двое находятся в реанимационном отделении.