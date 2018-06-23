У донбасского КПВВ нашли смертоносный схрон (ФОТО + ВИДЕО)

23.06.2018 09:56

Во время проверки информации, полученной оперативным путем, военнослужащие отдела "Счастье" Лисичанского отряда совместно с представителями Национальной полиции и ГСЧС обезвредили в районе проведения операции Объединенных сил тайник с гранатами и патронами.



Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, вчера от сотрудников внутренней и собственной безопасности Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы поступила информация о возможном укрытия в земле взрывоопасных предметов недалеко от железнодорожной станции контрольного пункта въезда-выезда Городній, который находится в 300 метрах от линии соприкосновения.



Пограничники осмотрели местность и заметили, что неподалеку от бетонного столба маленький участок земли - свежевскопанный. Военнослужащие вызвали представителей Национальной полиции и ГСЧС. В время раскопки тайника совместная группа обнаружила 240 патронов калибра 5,45 миллиметров, 5 гранат РГД-5, 1 гранату Ф-1 и 6 запалов к гранатам.

Все обнаружены взрывчатые предметы и боеприпасы изъяты сотрудниками Национальной полиции для проведения следственных действий.







Напомним, что в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, сегодня утром на въезд и выезд скопилось 210 авто.



За прошедшие сутки, 22 июня, уменьшился пассажиропоток через контрольные пункты въезда-выезда у линии разграничения.