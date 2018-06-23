Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

У донбасского КПВВ нашли смертоносный схрон (ФОТО + ВИДЕО)

23.06.2018 09:56
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У донбасского КПВВ нашли смертоносный схрон (ФОТО + ВИДЕО)

Во время проверки информации, полученной оперативным путем, военнослужащие отдела "Счастье" Лисичанского отряда совместно с представителями Национальной полиции и ГСЧС обезвредили в районе проведения операции Объединенных сил  тайник с гранатами и патронами.

Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, вчера от сотрудников внутренней и собственной безопасности Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы поступила информация о возможном укрытия в земле взрывоопасных предметов недалеко от железнодорожной станции контрольного пункта въезда-выезда Городній, который находится в 300 метрах от линии соприкосновения.

Пограничники осмотрели местность и заметили, что неподалеку от бетонного столба маленький участок земли - свежевскопанный. Военнослужащие вызвали представителей Национальной полиции и ГСЧС. В время раскопки тайника совместная группа обнаружила 240 патронов калибра 5,45 миллиметров, 5 гранат РГД-5, 1 гранату Ф-1 и 6 запалов к гранатам.

Все обнаружены взрывчатые предметы и боеприпасы изъяты сотрудниками Национальной полиции для проведения следственных действий.



Напомним, что в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, сегодня утром на въезд и выезд скопилось 210 авто.

За прошедшие сутки, 22 июня, уменьшился пассажиропоток через контрольные пункты въезда-выезда у линии разграничения.



Теги: Донбасс, боеприпасы, схрон, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх