В Луганске на месте пожара нашли труп

23.06.2018 10:40

В частном жилом доме в оккупированном Луганске, от неосторожного обращения с огнём владельца возник пожар. На месте огненного ЧП обнаружен труп 83-летнего мужчины.



22 июня в 6:37 в службу 101 г. Луганска поступило сообщение о загорании в частном доме на ул. Болотникова (Артёмовский район). К месту происшествия были направлены силы и средства пожарно-спасательной части №3. На момент прибытия из окон дома вырывались клубы дыма. Во дворе находился хозяин дома, он пытался привести в чувство пожилого отца. Спасатели вызвали скорую помощь. Медики констатировали смерть мужчины от отравления продуктами горения.



В условиях сильного задымления в работу включилось звено газодымозащитной службы. Очаг загорания находился в одной из комнат. Загорание ликвидировали в 7:09. Сгорели домашние вещи и мебель на пл. 10 м2.



По словам сына погибшего, он проснулся ночью от запаха гари, увидел, что из спальни отца идёт дым, вынес его в бессознательном состоянии на улицу, вызвал пожарных. Владелец дома рассказал, что отец часто в тёмное время суток использовал спички как источник света. Скорее всего, одна из них и стала причиной трагедии.