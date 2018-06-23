В Луганске заминировали ЗАГС

23.06.2018 08:15

В оккупированном Луганске спасателям поступило сообщение от местных "правоохранителей" о том, что они получили сигнал о заминировании ЗАГСа Каменобродского района.



После обследования здания и прилегающей территории взрывоопасных веществ не выявлено. Теперь шутника ищут. И, учитывая нравы в "ЛНР", ему может не поздоровится.