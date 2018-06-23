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Архив - Луганская область

В Луганске заминировали ЗАГС

23.06.2018 08:15
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В Луганске заминировали ЗАГС

В оккупированном Луганске спасателям поступило сообщение от местных "правоохранителей" о том, что они получили сигнал о заминировании ЗАГСа Каменобродского района.

После обследования здания и прилегающей территории взрывоопасных веществ не выявлено. Теперь шутника ищут. И, учитывая нравы в "ЛНР", ему может не поздоровится.



Теги: Донбасс, Луганск, загс, заминировано
 
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