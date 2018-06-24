Неподконтрольная Луганщина: в водоеме нашли тело женщины

24.06.2018 08:15

По данным спасателей созданного РФ на оккупированной части Луганской области квазиобразования "ЛНР", за истекшие сутки в псевдореспублике произошло 1 чрезвычайное происшествие.



"От дежурного МВД поступило информация об обнаружении трупа женщины в водоеме в поселке Комсомольский Свердловск района. Силами МЧС тело погибшей извлечено из пруда. Обстоятельства гибели и личность погибшей устанавливаются", - сообщают спасатели с оккупированной территории.