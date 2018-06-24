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Архив - Луганская область

Соцсети: в "ЛНР" оккупанты убили мирных жителей, но придумали другую версию

24.06.2018 08:45
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Соцсети: в "ЛНР" оккупанты убили мирных жителей, но придумали другую версию

Известный украинский блогер, врач-переселенец из временно оккупированного Енакиево Александр Чернов сообщил, что в Кадиевке (бывший Стаханов, временно оккупированная часть Луганщины) боевики убили двух мирных жителей.

"Кадиевка (ЛНР, Стаханов), морг. За сутки привезли 2 трупа местных жителей с огнестрелами, запретили вскрывать, велели записать: "Драка, перестреляли друг друга" (очень спорная версия!). В обед родня, узнав о "диагнозе", орала: "их убили ополченцы". Вроде, мужики вякнули на отжим подворья. Итог - гробы", - пишет Чернов, прозванный оккупантами "Доктор Смерть" (за то, что якобы залечивал их до смерти) на своей странице в соцсети.



Теги: Донбасс, убийство, ЛНР, мирные жители, оккупанты
 
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