"Коля приехал на Донбасс, попил самогона и сбежал", - в "ЛНР" разыскивают обокравшего их наемника из РФ

28.06.2018 07:25

Некий Коля прибыл в ряды террористов из Российской Федерации, точнее из военной Гатчины, Ленинградской области. Он приехал поддерживать боевиков "ЛНР" в оккупированную Брянку. Доброволец пробыл на "службе" всего-то пару месяцев. Как сообщают соцсети, Коля служить не служил, зато во всех ракурсах нафотографировался и подставил взвод, сообщает "Диалог.UA".

Об инциденте сообщил Андрей Палагин - один из боевиков "ЛНР" города Первомайск. Он написал в соцсетях о том, что Коля половину из проведенного на "службе" времени "пропил самогон", отслужил кое-как, украл 5000 рублей у сослуживца и сбежал. Разумеется, форму "ЛНР" он тоже с собой прихватил.

Отметим, что Коля - не единственный, кто сбежал из рядов боевиков. Такие случаи наблюдаются все чаще. К примеру, в Донецкой области полицейские задержали экс-боевика "Чапаева", который дезертировал и сдался сам.