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Очень тайный конвой гуманитарный: СММ ОБСЕ отогнали от него в Луганске
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 29 июня), наблюдателей не подпустили к осмотру очередного гумконовоя, прибывшего в Луганск.
В Луганске члены команды СММ видели автоколонну гуманитарной помощи в составе 5 грузовиков с надписью на бортах "Гуманитарная помощь от Российской Федерации" кириллицей, которые стояли на территории базы материально-технического обеспечения. Находясь рядом с базой, наблюдатели также видели 15 мужчин в темно-синей форме с логотипами "МЧС России", а также заметили, что из грузовиков были выгружены 20 поддонов с синими коробками. Два члена вооруженных формирований отказались предоставить наблюдателям информацию об автоколонне и сказали им обратиться за информацией к другим членами вооруженных формирований.
Напомним, что 28 июня на Донбасс прибыл 78-й так называемый гуманитарный конвой из РФ.
Представители России уверяют, что везут этими конвоями исключительно гуманитарную помощь (продукты, стройматериалы, медикаменты). Украинская же сторона утверждает, что такими конвоями на оккупированный Донбасс завозят вооружение, боеприпасы, наемников и прочие составляющие гибридной войны, а вывозят украинские предприятия и трупы "ихтамнетов".
Теги: Донбасс, Луганск, ЛНР, гуманитарный конвой, оккупанты, СММ ОБСЕ
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