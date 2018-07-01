Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Беспилотник СММ ОБСЕ попал под обстрел в небе Донбасса

01.07.2018 09:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Беспилотник СММ ОБСЕ попал под обстрел в небе Донбасса

На неподконтрольной части Луганщины обстреляли беспилотный летательный аппарат представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 30 июня), осуществляя запланированный полет мини-БПЛА вблизи Сабовки (село, которое относится к Славяносербскому району Луганской области Украины; де факто - с 2014 года населённый пункт контролируется самопровозглашённой "ЛНР"), команда СММ слышала около 20 выстрелов из стрелкового оружия в 1,5–2,1 км к северу от своей позиции, в районе, где пролетал БПЛА.

Наблюдатели приземлили БПЛА, покинули этот район и благополучно вернулись на базу.

Ранее стало известно, что наблюдатели ОБСЕ на Донбассе в течение двух недель девять раз теряли контроль над беспилотниками.

Напомним, что представитель пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе старший лейтенант Николай Бондарчук сообщил, что противник не оставляет попыток использования БПЛА для ведения разведки позиций защитников Украины.



Теги: Донбасс, обстрел, беспилотник, ЛНР, СММ ОБСЕ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх