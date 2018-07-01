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Безумные эксперименты над оккупированным Донбассом продолжаются
01.07.2018 10:31
Журналист-переселенец, вынужденно покинувший оккупированный Донецк, известный блогер Денис Казанский сообщил о новых безумных идеях, воплощаемых в жизнь на неподконтрольной правительству части Донбасса.
"В Антраците учебники для младших классов выбирает некое "Родительское всероссийское сопротивление". Ад какой. Маргиналы и психи со всей России тянутся в ЛДНР проводить свои безумные эксперименты", - пишет Денис на своей странице в соцсети Фейсбук.
Город Антрацит расположен на временно неподконтрольной части Луганщины, где РФ создала квазиобразование "ЛНР".
Теги: Донбасс, учебник, оккупация, ЛНР
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