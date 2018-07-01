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Архив - Луганская область

Битва за Донбасс: Объединенные силы взяли под контроль новый населенный пункт

01.07.2018 15:09
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Битва за Донбасс: Объединенные силы взяли под контроль новый населенный пункт

Координатор группы "Информационное Сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук сообщил о новом успехе Объединенных сил на Донбассе.

"По оперативным данным группы ИС, в конце июня с.г. ротой глубинной разведки одного из подразделений из состава резерва Объединенных сил была проведена удачная операция по освобождению и взятию под контроль очередной важной административной единицы - населенного пункта Золотое-4", - сообщил Тымчук сегодня, 1 июля, на своей странице в Фейсбуке.

По данным ИС, благодаря умелому и профессиональному руководству командования батальона, решительным действиям командира роты младшего лейтенанта Олега Лиденко и командира взвода Зураба Чихелидзе, потерь среди украинских военнослужащих и мирного населения не было.

Операция была проведена без нарушений Минских договоренностей, подчеркивает Тымчук.



Теги: Донбасс, Луганская область, Тымчук, Объединенные силы, ООС
 
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