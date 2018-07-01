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Донбасс: волонтер Доник сообщил подробности возвращения нового населенного пункта под контроль Украины
Известный волонтер Роман Доник подтвердил появившуюся ранее информацию, что в Луганской области населенный пункт Золотое-4 ( Партизанское) окончательно вернулся под контроль Украины.
"Почти три недели длилась активная фаза операции по возвращению населенного пункта Золотое 4 (бывшее Партизанское) под контроль ВСУ. Боевики неоднократно заявляли о том, что они то взяли под контроль мост, по которому проходит дорога на Первомайск, то сам поселок, - отмечает Доник. - И Золотое-4, и ранее освобожденная силами самообороны Катериновка (в которую на опорник, через пару дней после освобождения, приезжал Порошенко), до недавнего времени считались "серой зоной". Около 300 местных жителей из которых почти 40 детей школьного возраста, ежедневно вынуждены были испытывать на себе все прелести "серой зоны". Отсутствие медицинского и социального обеспечения, органов власти. Ежедневные досмотры и проверки на блокпостах. И конечно отсутствие какой либо уверенности в завтрашнем дне. Поселок находился непосредственно на линии соприкосновения".
По данным Доника, "самооборона" из состава резерва командующего ООС, пару дней назад, окончательно осталась в поселке и укрепила позиции.
"Поселок полностью взят под контроль, - уверяет волонтер. - При этом ни одно из положений минских договоренностей нарушено не было. Просто для мирного населения была создана зона условной безопасности, а для войск, которые вышли на околицы поселка, "смуга забеспечення". Сейчас это так у Наева (командующий операций Объединенных сил – прим. ред.) называется. Негоже нашим войскам рисковать и обеспечение по серой зоне таскать".
Роман также выложил фото украинского флага, который теперь реет в Золотом-4.
Теги: Донбасс, волонтер, ВСУ, Роман Доник, ООС
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