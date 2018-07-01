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Коллапс: часть Луганщины вновь обесточена
В ночь на 1 июля непогода вновь нанесла удары по хрупкой энергосистеме подконтрольной правительству части Луганщины. Ураганы, грозы, дожди оставили без света почти 8000 домов - преимущественно на северо-востоке области.
По данным Луганского энергетического объединения, самые страшные удары были нанесены по территории обслуживания Беловодского РЭМ - это сам Беловодский район, а также - Меловской и Марковский. Меловской район почти полностью обесточен вместе с райцентром и окружающими селами, отсутствует связь.
На территории обслуживания Беловодского РЭС непогода обесточила населенные пункты Меловое, Великоцк, Беловодск, Семикозовка, Лимаревка, Пахарь, Ново-Спасовка, Кононивка, Бондаровка, Стрельцовка, Нижне-Никольск, Кирносово, Березовое, Зориновка, Морозовка, Сычевка, Меловое. Всего без света - почти 7500 домов.
Кроме того, на территории обслуживания Новопсковского РЭС без света оказалось 339 потребителей в самом Новопскове и Новороссоши. А на территории обслуживания Рубежанского РЭС обесточивание частично поразило город Рубежное - без света находятся 50 потребителей.
Всего же на подконтрольной территории Луганщины, по предварительным данным, без питания - 179 подстанций, полностью обесточены 8 населенных пунктов, еще 16 - частично. Без света оказались 7871 потребитель.
"Несмотря на праздничные, нерабочие дни и отсутствие финансирования, ЛЭО мобилизовало все имеющиеся ресурсы, над восстановлением электроснабжения работают ремонтные бригады, сформированные фактически из энтузиастов", - отмечается в сообщении.
Напомним, что в течение 28-29 июня непогода привела к массовым обесточиваниям на подконтрольной части Луганщины. Всего без света находилось около 25 000 абонентов.
Нестабильность энергосистемы Луганщины во многом возникла из-за отсутствия надлежащего технического обслуживания в течение полутора лет. Энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения, но проведение восстановительных работ осложняется хозяйственным кризисом в ЛЭО, вызванным отсутствием средств, топлива и ремонтных материалов для оперативно-выездных бригад.
"Учитывая невозможность полноценной подготовки к осенне-зимнему сезону 2019 - следующая зима станет крайне сложным испытанием для всех жителей подконтрольной Луганщины", - предупреждают энергетики.
Все проблемы являются следствием наложенных на ЛЭО полтора года назад финансовых санкций НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – прим. ред.) и ареста счетов. И санкции НКРЭКУ, и арест счетов стали результатом многомиллиардных долгов потребителей перед ЛЭО.
Напомним, что стихия натворила бед и на неподконтрольной части Луганщины. Ураганный удар пришелся и на неподконтрольную часть Донетчины.
Теги: Донбасс, непогода, электроэнергия, ЛЭО
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