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Сосиски и вода подорожали в "ЛНР"
Представители "комитета статистики" квазиобразования "ЛНР", созданного Россией на оккупированной части Луганской области, сообщили данные сравнительного мониторинга цен за третью декаду июня.
Так, стоимость капусты урожая 2018 года снизилась с 22,4 руб. до 17,07 руб., то есть на 5,33 руб., или 23,8%, картофель подешевел на 12,2% с 32,75 руб. до 28,74 руб. Кроме того, в отчетном периоде сало подешевело на 1,8%, лук – на 1,6%. Незначительно подешевели свинина, горох, сахар, рыба и творог.
В то же время не изменилась цена хлеба, муки, говядины, риса, манной крупы, овсяных хлопьев, макаронных изделий, гречневой крупы, соли, вареной колбасы, рыбных консервов, молока, сметаны, сливочного и подсолнечного масла, сыра, яиц и чая.
В третьей декаде июня незначительно подорожали отдельные порционные куриные части, сосиски и сардельки, яблоки и питьевая бутилированная вода.
Теги: Донбасс, статистика, продукты, ЛНР, цены
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