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Архив - Луганская область

Стихия обрушилась на "ЛНР"

01.07.2018 08:40
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Стихия обрушилась на "ЛНР"

Удары непогоды (гроза и сильный ветер) валили вчера на неподконтрольной части Луганщины (т.н. "ЛНР") деревья, рвали провода и даже приводили к гибели людей.

В п. Хмельницкий Свердловского р-на упавшим деревом оборвало линию электропередач, вследствие чего получил смертельное поражение электротоком подросток 2003 г.р. Сотрудниками "МЧС" произведены работы по распиловке дерева. Ведутся ремонтные работы по восстановлению ЛЭП.

В г. Свердловск по ул. Серых упавшим деревом заблокировало вход в жилой дом. Сотрудниками "МЧС" произведены работы по распиловке дерева.

В п. Калининский Свердловского р-на упавшим деревом заблокировало автодорогу. Сотрудниками "МЧС" произведены работы по распиловке дерева.

В Краснодонском р-не вследствие неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остались 8286 абонентов. В Свердловском р-не по тем же причинам без электроснабжения остались 13076 абонентов. Ведутся ремонтно-восстановительные работы.



Теги: Донбасс, непогода, МЧС, стихия, ЛНР
 
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