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Жилой дом пылал на Луганщине

01.07.2018 09:40
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Жилой дом пылал на Луганщине

Спасатели подконтрольной правительству части Луганской области ликвидировали в последний день июня возгорание крыши жилого дома.

30 июня в 15:05 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: г.Старобельск, ул. Лангемака.

По прибытию к месту вызова, спасатели 6-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области было установлено, что горит крыша жилого дома.

Пожар был локализован в 15:23 и ликвидирован в 15:34.

К ликвидации пожара были привлечены 2 пожарных автоцистерны и 8 пожарных.

Травмированных и погибших на пожаре, причины которого устанавливают специалисты, не выявлено.



Теги: Донбасс, пожар, спасатели, Луганская область
 
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