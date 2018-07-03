Добровольцы закончились: в Луганске проводят мобилизацию в "ЛНР"

03.07.2018 19:08

В оккупированном Луганске боевики продолжают проводить мобилизационные мероприятия.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

По его словам, желающие добровольно вступать в НВФ закончились, поэтому местных жителей будут забирать насильно.

"Не понял только, почему там написано про какой-то "закон ЛНР". Только что же там был украинский суд, и они говорили, что остаются гражданами Украины", - пишет Денис Казанский.

В качестве подтверждения своих слов журналист опубликовал фото "повестки":

Источник Трибун.