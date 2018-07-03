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Спецоперация ВСУ на Донбассе: силы ООС заняли новые высоты - боевики отрезаны новыми опорными пунктами
Передовые подразделения украинской армии смогли взять под контроль дороги в окрестностях освобожденного села Золотое - 4 на Донбассе и создать вокруг населенного пункта новую оборонительную линию.
Стало известно, что для обороны освобожденного поселка передовые подразделения ВСУ соорудили линию опорных пунктов на освобожденных высотах.
В пресс-центре штаба ООС сообщили, что украинская армия смогла усовершенствовать и развить тактический успех после освобождения населенного пункта, передает dialog.ua.
ВСУ смогли взять под контроль дороги, которые контрабандисты и диверсанты боевиков использовали для перемещений в секторе. Украинские военные также отметили, что в освобожденное село уже направляются гуманитарные и социальные бригады, которые должны решить накопившиеся проблемы местных жителей. Официальной власти в селе не было 4 года.
Теги: Донбасс, контрабанда, боевики, ВСУ, опорный пункт, диверсанты, ООС
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