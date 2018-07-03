В Луганской области будут судить 5 «судей ЛНР»

03.07.2018 09:52

Пресс-служба прокуратуры Луганской области сообщает, что в суд направлены обвинительные акты в отношении пяти «судей ЛНР», передает donpress.com.

По данным прокуратуры, подозреваемыми являются двое судей Луганского окружного административного суда, а также судьи Брянковского, Октябрьского и Славяносербского районных судов.

По данным досудебного расследования сейчас судьи работают при оккупационной администрации и выносят решения, которые противоречат принципам Конституции Украины и другим законодательным акта, тем самым нарушая права людей, проживающим на оккупированной территории Луганской области».

В рамках заочного расследования «судьям» инкриминируют свержение конституционного строя, захват государственной власти и участие и содействие деятельности террористической организации.