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Боевики «ЛНР» запрещают мирным гражданам говорить с наблюдателями СММ ОБСЕ
05.07.2018 17:50
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области запрещают мирным гражданам разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 3 июля 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«3 июля в н. п. Желтое (неподконтрольный правительству, 17 км к северо-западу от Луганска) представительница общины сказала членам патруля СММ, что она «не уполномочена» общаться с ними».
Теги: Россия, Донбасс, запрет, Луганская область, общение, ЛНР, боевики, оккупанты, СММ ОБСЕ
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