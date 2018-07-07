Последние новости раздела
- На Донбасском фронте произошло 30 обстрелов, в ход пошли ракеты07:30
- Сегодня оккупанты Донбасса стреляли на двух направлениях07:15
- Зона ООС: снайперский бой привел к потерям07:06
- Луганщина под обстрелом: опубликованы новые данные07:00
- В ОРЛО боевики подавили бунт местного населения19:39
- В Луганске продают поддельные украинские продукты12:00
- Переселенцы получили налоговую скидку на жилье от Верховной Рады11:10
- "У Тимошенко богатая фантазия", - Захарченко о переговорах между "властями" "Л/ДНР" и Порошенко20:58
- Пересечение линии разграничения: Что делать, если пропал человек20:01
- В Кабмине уверяют, что за полгода выплатили переселенцам больше пенсий, чем за весь 2017-й19:30
Луганщина под обстрелом: опубликованы новые данные
07.07.2018 07:00
За прошедшие сутки и после полуночи российско-оккупационные войска 5 раз нарушали режим прекращения огня вдоль линии разграничения в Луганской области.
В частности, в направлении Крымского Новоайдарского района открывался огонь из автоматических, подствольных и противотанковых гранатометов, БМП и стрелкового оружия. По укреплениям украинских военнослужащих вблизи Старого Айдара Станично-Луганского района велся обстрел из стрелкового оружия. В направлении Троицкого Попаснянского района зафиксирован огонь из стрелкового оружия. О этом сообщает Луганская областная государственная администрация сегодня, 7 июля, утром.
Теги: Донбасс, Луганская область, обстрелы, оккупанты
Читайте также:
- На Луганщине не прекращаются обстрелы. Четыре села накрывало минометами и гранатометами – штаб АТО
- В ход пошли «партизанские» «Грады», а СММ ОБСЕ «прозрела»
- На одну из самых горячих точек АТО с утра прилетел разрывной "подарок" от упырей
- Позиции ВСУ под Мариуполем враг обстреливал из минометов калибра 120 и 82 мм
- Расстрел Луганщины: полные данные
- Гибридная армия РФ выжигает дома мирных жителей на Донбассе 152-мм артиллерией в Луганской области
- На Донбасском фронте произошло 30 обстрелов, в ход пошли ракеты07:30
- Сегодня оккупанты Донбасса стреляли на двух направлениях07:15
- Зона ООС: снайперский бой привел к потерям07:06
- Луганщина под обстрелом: опубликованы новые данные07:00
- В ОРЛО боевики подавили бунт местного населения19:39
- «Для охранников сексшопа пойдет»: соцсети высмеяли «гламурное» оружие «ДНР»18:45
- На Донетчине горят «денежные» поля - спасатели вводят новые запреты14:14
- В МВД предлагают начать деоккупацию Донбасса из Горловки и Новоазовского района13:18
- В «ДНР» заявили о готовности к войне русских с русскими13:00
- «Настоящий 37-й год»: как жителей «ДНР» заставляют писать доносы в «МГБ»12:46
- На Донбасском фронте произошло 30 обстрелов, в ход пошли ракеты07:30
- Сегодня оккупанты Донбасса стреляли на двух направлениях07:15
- Зона ООС: снайперский бой привел к потерям07:06
- Луганщина под обстрелом: опубликованы новые данные07:00
- Медики объяснили, от чего может тошнить в летний период22:32
- Как избавиться от «проклятия отпуска»22:10
- Апелляционный суд Киева запретил проверять переселенцев21:48
- Названы полезные для здоровья свойства поцелуев21:30
- Аваков презентовал послам стран "Большой семерки" Стратегию деоккупации Донбасса21:06
- В Украине будут бесплатно вакцинировать от кори людей из группы риска20:48
- Медики объяснили, от чего может тошнить в летний период22:32
- Как избавиться от «проклятия отпуска»22:10
- Названы полезные для здоровья свойства поцелуев21:30
- 7 способов, как улучшить свою память18:37
- Пятница, 13-е: как прожить сложный день солнечного затмения17:48
- Врачи подсказали, как утолить жажду без вреда для здоровья16:15
- Названы семь неожиданных причин онемения конечностей12:36
- Украинцев намерены «колоть» принудительно: кого ждет неприятная процедура09:05
- Медики рассказали, кому нельзя делать татуировки08:48
- Кому придется возвращать субсидию?21:25
- РосСМИ «слили» фото с передовых позиций боевиков
- На Донбассе грядет масштабное наступление, террористы подготовили страшный удар
- Путина ждет сюрприз: журналист рассказал, что ожидает освобожденное Золотое-4 на Донбассе
- Соцсети: в оккупированном Донецке пропавшую беременную нашли закопанной на кладбище
- Встреча Путина и Трампа: Крым и Донбасс ждет судьбоносное решение
- Главари ОРДО нашли новый способ «мотивации» для вступления мужчин в ряды «ДНР»
- Через Новоазовск прекращено движение со стороны РФ
- Ловушка сработала: бойцы ООС серьезно "потрепали" ДРГ врага под Горловкой - есть пленный и потери
- Глава Донецкой ОВГА пообещал провести праздник освобождения в Донецке
- У Захарченко в центре оккупированного Донецка стрельба из автоматов